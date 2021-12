Inter, Barella fuori con lo Spezia? GdS: “Fino alle ufficiali non crederemo a…”

I dubbi della Gazzetta dello Sport sul possibile turno di riposo di Nicolò Barella questa sera contro lo Spezia

Riposo in vista per Nicolò Barella contro lo Spezia? I prossimi impegni con Roma e Real Madrid fanno pensare a una panchina iniziale per il centrocampista dell’Inter. Ma La Gazzetta dello Sport non scioglie i dubbi sull’ex Cagliari, anzi: “Finché non saranno ufficiali le formazioni di Inter-Spezia non crederemo a un Barella in panchina”, si legge sul sito della rosea. Fin qui, Simone Inzaghi non ha mai rinunciato a Nicolò dall’inizio.