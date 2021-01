Momento pronostici su Radio Deejay durante Deejay Football Club. Nessun dubbio per Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Il direttore del Corriere dello Sport e il telecronista Sky non hanno dubbi: “Uno”, il pronostico dei due giornalisti in merito a Inter-Benevento, con entrambi che puntano sul successo dei nerazzurri.