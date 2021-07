GdS – Inter, Lazaro al Benfica con Joao Mario? La decisione finale del calciatore

Il calciatore di proprietà dell'Inter, Valentino Lazaro, ha preso una decisione dopo il corteggiamento del Benfica

Valentino Lazaro non seguirà il percorso tracciato da Joao Mario: per il laterale austriaco niente Benfica. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il calciatore non è convinto della destinazione e ha deciso di declinare la proposta del club lusitano.