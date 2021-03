Bergomi: “L’Inter aveva bisogno di un allenatore come Conte. Barella è completo”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato dell'inserimento del centrocampista nella top11 dell'AIC e ha dato tanti meriti al mister

In studio per il programma 23, Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato della top 11 dell'AIC e dei due giocatori dell'Inter rientrati tra i migliori della scorsa stagione. Nei giocatori che hanno vinto il premio ci sono stati de Vrij e Barellae del centrocampista nerazzurro, l'ex capitano ha detto: «Sì, Barella potrebbe giocare in un top club europeo. È un ragazzo maturo, fa bene le due fasi e questo devi fare nel calcio moderno. È migliorato anche nella gestione dei cartellini e dei falli, quella era forse la sua pecca. È diventato un giocatore completo».