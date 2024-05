Jako Bijol è stato uno dei pochi a spiccare in positivo nella complicata stagione dell'Udinese. Le prestazioni del difensore hanno attirato i grandi club, tra cui anche l'Inter. "È stata una nuova esperienza per me. Nel calcio si superano molti ostacoli e questa stagione è probabilmente una delle più difficili della mia carriera. Ci sono stati molti più bassi che alti, ma alla fine siamo riusciti a salvarci. La stagione va dimenticata al più presto, sono sicuro che i nuovi risultati saranno migliori", dice Bijol ai microfoni di Rtvslo.

"Futuro? Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all'Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterla. Giampaolo Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, poi quello che gli spetta in base al suo ruolo ha le sue idee e gode anche del rispetto della squadra tutto significava molto per lui, quindi anche noi eravamo molto felici per lui".