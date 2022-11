Inter-Bologna, i precedenti: bilancio in favore dei nerazzurri. L’ultimo pari…

Tutti i numeri della sfida tra Inter e Bologna: i precedenti tra i nerazzurri e i felsinei in vista della gara di stasera

Sono 150 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna: i nerazzurri hanno ottenuto 73 successi, contro i 42 dei rossoblù, completano 35 pareggi. Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi nerazzurri e tre rossoblù.