Ufficializzato dall'Inter l'arrivo di Tajon Buchanan, che andrà a rimpiazzare Juan Cuadrado, che per infortunio ne avrà per circa tre mesi

Ufficializzato dall'Inter l'arrivo di Tajon Buchanan, che andrà a rimpiazzare Juan Cuadrado, che per infortunio ne avrà per circa tre mesi. Il canadese (che ha rilasciato a Inter TV le sue prime parole in nerazzurro) ha scelto il suo numero di maglia: indosserà la 17, numero che già aveva anche al Brugge.