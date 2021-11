Sky – Inter, verso lo Sheriff: Calhanoglu ancora non al 100%, ecco il favorito

Il centrocampista turco ancora non è al top della condizione fisica: ecco il favorito in casa Inter per lo Sheriff

Alessandro Cosattini

Hakan Calhanoglu verso la panchina. Il turco può partire fuori dall’undici titolare di Simone Inzaghi per Sheriff-Inter di questa sera. Il motivo lo ha svelato Sky Sport: “A centrocampo, Calhanoglu non è ancora al 100% e potrebbe essere sostituito da Vidal, pienamente recuperato dall'influenza che lo ha colpito negli ultimi giorni”, si legge. Verso il match di Champions League di stasera in pole c’è proprio il cileno.