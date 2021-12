Salernitana-Inter, turn-over? No, solo due probabili cambi per Inzaghi

Contro la squadra campana l'allenatore nerazzurro non ha intenzione di fare tanti cambi in formazione: c'è da consolidare il primo posto

Nessun rischio. Con la Salernitana, Inzaghi manderà in campo la miglior Inter possibile. Stando a quanto dice il Corriere dello Sport nella gara di venerdì non ci sarà un vero e proprio turn-over. Perché è il momento di consolidare il primo posto approfittando dello scontro diretto tra Milan e Napoli. Si parla di due possibili cambi in formazione ma nulla di più. Dovrebbe tornare a disposizione Darmian. Correa lo rivedremo nel 2022.

In attacco dovrebbe esserci dal primo minuto Edin Dzeko e dovrebbe essere confermato al suo fianco Sanchez con Lautaro che giocherebbe poi mercoledì contro il Torino. "Tra i papabili per un turno di “riposo” pure Çalhanoglu e Perisic, ma il turco sta talmente bene che probabilmente è il caso di cavalcare l’onda. E allora occhio a Dimarco, che, però, potrebbe anche essere scelto come “braccetto” in difesa", si legge sul Corriere dello Sport.