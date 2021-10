Inter, c’è la Juve: attese le decisioni del Giudice Sportivo. GdS: “Pare che gli episodi…”

In casa Inter c'è grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo, dopo i fatti dell'Olimpico, in vista della sfida con la Juve

Alessandro De Felice

L'Inter trema in attesa del verdetto del Giudice Sportivo. Dopo le fasi concitate durante e al termine della sfida contro la Lazio, i nerazzurri attendono le decisioni e le possibili sanzioni in vista di Inter-Juventus, in programma domenica sera a San Siro.

La preoccupazione dell'Inter è quella di evitare ulteriori guai dopo la sconfitta per 3-1 in rimonta dell'Olimpico contro i biancocelesti.

La Gazzetta dello Sport spiega: "A quanto sembra, gli episodi in campo - compresa la reazione di Correa all’«abbraccio» di Luiz Felipe - sarebbero stati tutti valutati da Irrati e dai suoi collaboratori, cosa che escluderebbe l’utilizzo della prova tv. Oggi, in ogni caso, è l’ultimo giorno per un’eventuale segnalazione in tal senso, domani invece sarà l’ora del giudice sportivo".