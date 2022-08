Gds – Inter, per club e Inzaghi il titolare è Handanovic. Onana? Ecco il progetto per André

Alcuni errori commessi nell'ultima amichevole col Villarreal, hanno fatto finire, per l'ennesima volta, Samir Handanovic sul banco degli imputati. Da almeno due anni il portiere non offre più le garanzie di un tempo e una buona fetta di tifosi nerazzurri vorrebbe vedere tra i pali André Onana. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "per il club e per Inzaghi il titolare è lo sloveno, senza "se" e senza "ma", anche per questioni di carisma e spogliatoio. Sulla carta il progetto è di consegnare la porta all'ex Ajax tra un anno dopo un po' di tirocinio, ma la stagione nerazzurra deve ancora cominciare e le attuali certezze possono svanire con il passare delle settimane".