CdS – Inter, con l’Atalanta a Inzaghi non è bastato il suo ‘tesoro’

Il coraggio del tecnico nerazzurro non è bastato per acciuffare i tre punti in una trasferta molto ostica

Daniele Vitiello

Simone Inzaghi ha provato a mettere il suo zampino a gara in corso per portare a casa tre importantissimi punti dalla trasferta con l'Atalanta. Così però non è stato, nonostante il coraggio mostrato dal tecnico dell'Inter.

Sottolinea il Corriere dello Sport: "Le tre sostituzioni contemporanee di Inzaghi hanno confermato che i campioni d'Italia in panchina possedevano un tesoro... di qualità e volevano farlo “pesare”. Dzeko ha sprecato un'altra opportunità, forse la più nitida che ha avuto, su sponda del neo entrato Dumfries, poi Musso ha detto di no a Vidal, nella mischia al posto di Calhanoglu. I bergamaschi, un po' stanchi, hanno dovuto arretrare il baricentro, ma difendersi a oltranza non è nel loro dna e per salvare il pareggio c'è voluto il secondo grande balzo di Handanovic, determinante su una prepotente ripartenza di Muriel. La porta dell'Inter è rimasta inviolata per la quinta trasferta di fila, ma stavolta non è arrivata la vittoria perché l’ultimo assalto di D'Ambrosio si è spento sul fondo. Giusto così".