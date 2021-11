Inter, quanta concorrenza per Adeyemi: agente a colloquio con tutte le big europee

Il gioiellino tedesco del Salisburgo, attaccante classe 2002, sta attirando l'interesse di numerosi top club

Non c'è solo l'Inter su Karim Adeyemi. E non potrebbe essere altrimenti, vedendo le prestazioni del gioiellino del Salisburgo: sono già 14 i gol in 21 partite fra campionato austriaco, Champions League e Coppa d'Austria per l'attaccante classe 2002. Tutte le big europee si stanno muovendo, e l'agente del giocatore sta incontrando le varie dirigenze per fare il punto della situazione: secondo Marca, dopo aver fatto visita alla sede dell'Inter ci sono stati contatti anche con i rappresentanti di Real e Atletico Madrid.