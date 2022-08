Sky – Inter, Brozovic resta in dubbio per Lecce. Le ultime su de Vrij e D’Ambrosio

Saranno decisive le prossime ore in casa Inter per Marcelo Brozovic. Ecco le novità dall'infermeria per Inzaghi

Saranno decisive le prossime ore in casa Inter per Marcelo Brozovic. Dopo il forfait precauzionale nel test di ieri, come riporta Sky Sport, il croato resta in dubbio per l'esordio in campionato contro il Lecce di sabato. Il giocatore, Inzaghi e lo staff medico decideranno a ridosso del match. Verso il recupero invece Stefan de Vrij (ieri assente per un pestone) e Danilo D'Ambrosio (affaticamento muscolare). Dei due, l'olandese va verso una maglia da titolare.