Inter, Inzaghi ha già fatto meglio del primo Conte nerazzurro: ecco le statistiche

Il confronto tra la prima Inter di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte. Ecco il paragone tra i numeri delle due stagioni

Il confronto tra la prima Inter di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte . In attesa dell'ultima giornata di campionato che deciderà la corsa scudetto, Sky Sport fa il paragone tra i numeri della formazione nerazzurra in questa stagione e quelli dell'annata 2019/20.

Inzaghi, infatti, ha già fatto meglio del primo Conte. 81 punti per Inzaghi, 79 per Conte; 81 gol la formazione attuale, 79 quella di due anni fa; 32 subiti in questa stagione, 36 con l’ex allenatore. Ecco tutte le statistiche: