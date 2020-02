CdS – Inter, una sola novità rispetto al derby? Conte di fronte ad un ballottaggio

Potrebbe esserci soltanto una novità di formazione nell’Inter che stasera affronterà la Lazio rispetto a domenica scorsa: “Godin in vantaggio su Bastoni per completare il terzetto difensivo con De Vrij e Skriniar. Vecino titolare con Eriksen ancora in panchina. Martinez di nuovo nell’undici iniziale dopo la squalifica. Nello spareggio-scudetto di stasera Conte è orientato a fare un solo cambio rispetto alla formazione che ha vinto il derby ovvero il Toro al posto di Sanchez. Quanto a Eriksen , nelle prove di venerdì è stato alternato con Barella e potrebbe essere una soluzione in corso d’opera. A destra Candreva sarà preferito a D’Ambrosio. Tra i convocati pure Handanovic che, pur non potendo giocare, andrà in panchina. Out Asamoah, a causa dei soliti fastidi al ginocchio, Sensi, Esposito e Gagliardini”, scrive il Corriere dello Sport.