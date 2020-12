Inter, Conte ha scelto il suo muro: settima gara consecutiva per Skriniar-de Vrij-Bastoni

Andrà in scena questa sera a San Siro la sfida di campionato tra Inter e Napoli. Per l’occasione Antonio Conte non ha dubbi per quanto riguarda il terzetto difensivo: ancora una volta scenderanno in campo Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Una scelta che sembra diventata ormai definitiva, un muro che ha restituito sicurezza alla squadra dopo le difficoltà mostrate in fase difensiva a inizio stagione. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Conte ha deciso di confermare per la settima partita di fila la stessa difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, un chiaro tentativo di ritrovare quella compattezza in fase di non possesso che un po’ è stata smarrita soprattutto a inizio stagione. Con i suoi… tre moschettieri nelle ultime 6 gare 6 gol incassati e 2 clean sheet“.