Inter ancora convinta di Lukaku, Inzaghi sta ritrovando un elemento chiave anche per la CL

"I venticinque minuti di discreto livello mostrati prima di uscire hanno fatto aumentare i rammarichi per quello che poteva essere e non è stata (finora) la stagione del numero 90. L’Inter ha pagato 7,6 milioni, più 5 di bonus, il suo prestito al Chelsea perché era (ed è) convinta che Big Rom possa spostare gli equilibri della Serie A. Il problema è che finora non ha quasi mai potuto contarci e che anche adesso il belga non può essere considerato al 100%. E’ evidente che i suoi movimenti non siano sciolti, che lo scatto non sia quello dei giorni d’oro. Inzaghi non può pensare di farlo giocare titolare domenica nel derby perché sa che il suo centravanti va gestito con attenzione, ma ha ritrovato, in ottica Champions (il 22 l’andata degli ottavi contro il Porto), un elemento chiave", scrive la Gazzetta dello Sport.