Inter, Cordaz: “Questa squadra ha valore: tutti sono disposti a lavorare e aiutarsi”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Spezia, Alex Cordaz, terzo portiere dell'Inter, ha parlato così del suo ritorno in nerazzurro: "Indossare di nuovo questi colori è stato come fare un salto nel passato, nei luoghi di cui ho ricordi bellissimi come lo Scudetto Primavera nella stagione 2001-2002. Sono ancora in contatto con qualche compagno di quella squadra: Mattia Altobelli, Nicola Beati, Goran Pandev. Ho vissuto l’Inter dall’interno e da avversario prima di vestire di nuovo questa maglia. Da fuori nelle ultime stagioni ho visto una squadra molto forte che lottava sempre per vincere i giocatori che mi hanno impressionato come Bastoni, Škriniar, Barella, Lautaro tra gli altri. Questo è un gruppo particolare, una squadra che scende in campo con lo scudetto cucito sul petto, costruita con giocatori di valore che però sono ragazzi semplici, sempre disposti a lavorare pronti ad aiutarsi".