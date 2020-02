CorSera – Inter di corsa verso il derby: Eriksen titolare, un dubbio per Conte

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina ha fatto il punto sul momento dell’Inter di Antonio Conte: “L’Inter va di corsa verso il derby. Dopo la vittoria a Udine, la squadra si è rilanciata. Domenica, in un San Siro verso il tutto esaurito, dovrebbe essere confermato titolare il danese Christian Eriksen. Il match con il Milan, per cui resta in dubbio il portiere Handanovic, aprirà un ciclo durissimo per l’Inter di Conte, attesa da nove partite nel giro di 29 giorni, tra cui le semifinali di Coppa Italia con il Napoli e le trasferte di campionato con Lazio e Juventus. Insomma un mese decisivo per la stagione nerazzurra”.