La Stampa – Inter, così non si vincono titoli: contro il Sassuolo la costante della stagione

Contro il Sassuolo non sono bastati 3 gol all’Inter per ottenere la piena posta in palio. Il pareggio per 3-3, infatti, al termine di una partita pazza, mantiene i nerazzurri a -8 dallo scudetto. “Gagliardini che, a porta vuota, calcia incredibilmente sulla traversa il possibile 3-1. E poi Candreva che, tutto solo, tira su Consigli il comodo 4-2. Erroracci, d’accordo. Eppure contro il Sassuolo l’Inter è comunque riuscita a segnare tre gol. Il problema è che non sono bastati per vincere”, commenta infatti La Stampa che definisce la costante della stagione nerazzurra: “Sprechi a iosa. Gol sbagliati ma anche clamorose disattenzioni difensive. Così, di certo, non si possono vincere titoli”.

PROBLEMA RIMONTE – La rimonta subita, due volte, per mano del Sassuolo è l’ultima di una lunga serie che contraddistingue l’Inter di Conte. Solo nel 2020, i nerazzurri sono stati recuperati da Atalanta, Lecce, Cagliari, Lazio, Napoli e infine dai neroverdi. “Poco cinismo in avanti e troppa leggerezza dietro. Prova ne sia che Handanovic, ottimo portiere, è addirittura da dieci partite che non chiude imbattuto. E mai ha avuto vere colpe individuali. No, Inter, così ancora non va”, evidenzia La Stampa.