TS / Inter-Crotone, brilla Satriano: “Gol da centravanti navigato”. Due bocciati

Tuttosport analizza le prestazioni dei calciatori dell'Inter in occasione del test amichevole vinto per 6-0 contro il Crotone

Tra i promossi troviamo Hakan Calhanoglu e Martin Satriano ("Calcio d’angolo da destra, De Vrij e Skriniar che staccano per colpire ed ecco che in mezzo vola in cielo il baby uruguaiano. Gol di testa da centravanti navigato, nono centro in questa estate. Ha gli occhi addosso di molti club (in Serie A, Serie B e dall'estero), ma se continua così, chissà che Inzaghi non scelga lui come quarta-quinta punta"), le note più liete di questa prima parte di ritiro. Convincono anche Dimarco, Lukaku, De Vrij, Pinamonti e Sensi.