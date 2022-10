Inter, Julio Cruz compie oggi 48 anni: gli auguri da parte del club nerazzurro

Buon compleanno a El Jardinero, 75 gol in 197 presenze con la maglia nerazzurra in 6 stagioni tra il 2003 e il 2009

"El Jardinero" compie oggi 48 anni . Julio Cruz è stato un calciatore molto amato dai tifosi nerazzurri, soprattutto per il suo spirito di sacrificio e per la sua adattabilità. Sono state diverse le gare decise dal suo ingresso in campo.

Julio ha impiegato pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi e restarci per sempre. Il suo primo gol in nerazzurro servì infatti a sbloccare il match di Highbury contro l'Arsenal. Era il giorno di quel famoso 3-0. Da quel momento in poi realizzò 75 reti in 195 presenze, tra il 2003 e il 2009. In sei stagioni con l'Inter ha vinto due Coppe Italia, tre Supercoppe di Lega e quattro Scudetti regalando gol spettacolari e giocate di qualità.