Inter, dati clamorosi sull’e-commerce 2021: +130%! “Altissima richiesta per…”

La Gazzetta dello Sport riporta il successo del club nerazzurro a livello di e-commerce: performance incredibili

Nonostante il periodo difficile a livello societario , l'Inter vive un momento roseo sotto un altro aspetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i dati sull'e-commerce nerazzurro sono incredibili: "L’e-commerce vive un momento molto positivo e il dettaglio del 2021 è clamoroso . Sulla pagina relativa allo store presente sul sito della società (store.inter.it), dove vengono venduti prodotti a licenza e prodotti dello sponsor tecnico nerazzurro, le performance registrate nei primi due mesi del nuovo anno sono pari ad un aumento del 130 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno .

Da sottolineare anche l’ottima performance della pagina Inter Amazon, dove viene venduto esclusivamente prodotto a licenza Inter. In particolare su Amazon colpisce l’altissima richiesta per la terza maglia. Ossia quella a strisce orizzontali che richiama il periodo di fine Anni 90, con Simoni in panchina e Ronaldo a dominare la scena. Se sia l’effetto nostalgico o un dettaglio scaramantico (con quella maglia addosso l’Inter alzò la Coppa Uefa 1998 a Parigi contro la Lazio) non è chiaro. Di sicuro però la maglia piace parecchio visto che ha più o meno lo stesso numero di ordinazione della prima maglia. Solitamente quella più venduta ogni anno".