Scudetto, un dato non va d’accordo con la scaramanzia Inter. Ma vietato gestire

La formazione nerazzurra viaggia in sicurezza in testa alla classifica e fa gli scongiuri: è la favorita per il titolo

Fabio Alampi

Prosegue senza intoppi la marcia in testa alla classifica dell'Inter di Antonio Conte: il vantaggio sul Milan, diretta inseguitrice, è salito a 9 punti, e sono in molti a considerare il discorso scudetto ormai chiuso. I nerazzurri fanno tutti gli scongiuri del caso ma, come ricorda La Gazzetta dello Sport, c'è un dato che può rassicurare l'ambiente interista: "Il dato che non va d'accordo con la scaramanzia dell'Inter, ma che qualcosa in fondo vorrà pur dire, è il seguente: mai nell'era dei tre punti, dunque dal 1994-95 a oggi, una squadra è riuscita a rimontare sette punti alla capolista a 11 giornate dalla fine. E sette, nella peggiore delle ipotesi nerazzurre, sono oggi i punti di vantaggio di Antonio Conte sulla Juventus. Ce ne sarebbe per gestire. Alt, fermi tutti. Una volta era bandito il sostantivo scudetto. Oggi è vietato un verbo ad Appiano: gestire, appunto. L'Inter sa solo accelerare. Sa solo andare al massimo".