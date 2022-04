GdS – De Paul e l’Inter sfiorata due volte: il colpo di scena con Conte e quella cifra…

I retroscena legati ai nerazzurri con i corteggiamenti in passato per il centrocampista argentino ex Udinese

Alessandro De Felice

Due tentativi negli ultimi tre anni. Rodrigo De Paul è da tempo sulla lista dei desideri dell'Inter. Il centrocampista argentino piace al club nerazzurro dai tempi dell'Udinese. Il club meneghino lo 'prenotò' per l'estate 2018, ma la rivoluzione tecnica cambiò le carte in tavola.

A raccontare il retroscena è La Gazzetta dello Sport:

"Prima nel gennaio del 2018, quando c'era Luciano Spalletti in nerazzurro e l'argentino era stato "prenotato" per 25 milioni di euro in vista dell'estate. A fine stagione arrivò però Antonio Conte che preferì dare priorità ad altri profili, su tutti Romelu Lukaku: Rodrigo è così rimasto a Udine fino alla scorsa sessione estiva di calciomercato".

L'estate scorsa, l'Inter ci ha riprovato, ma i 'Colchoneros' sono riusciti ad assicurarsi De Paul:

"È arrivata la firma per l'Atlético Madrid dopo un secondo deciso interesse dell'Inter. In quel lasso di tempo De Paul ha continuato a migliorare e la sua valutazione è salita fino ai 40 milioni chiesti dal club friulano, una cifra che l'Inter non poteva certo versare in un'unica soluzione vista la necessità di contrarre le spese di mercato. I Colchoneros si sono invece presentati con un bonifico di 35 milioni ancora fumante e hanno portato in Spagna il talento di Sarandì".