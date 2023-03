Inter, de Vrij ha perso anche la Nazionale: a Inzaghi il compito di recuperarlo

L'arrivo all'Inter di Francesco Acerbi ha tolto l'etichetta di insostituibile su Stefan de Vrij: il difensore olandese non è più un titolare inamovibile nella retroguardia nerazzurra, e nelle ultime uscite è finito costantemente in panchina. Un calo di rendimento che gli è costato anche il posto nella Nazionale olandese, finendo fuori dai convocati per i prossimi impegni degli Oranje. L'Inter, tuttavia, ha il dovere di recuperarlo, considerando anche i tantissimi impegni che attendono la formazione di Simone Inzaghi.