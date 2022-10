Inter difensiva? Inzaghi non ci sta. Niente bus, per il tecnico è anche questione d’orgoglio

"Non dite a Simone Inzaghi che la sua Inter è una squadra difensiva. Il tecnico dell'Inter non le ha mandate a dire né a Xavi né a Pedri che, alla vigilia dell'incontro di stasera, avevano sottolineato (senza vena polemica) le spiccate doti dei nerazzurri in fase di copertura. A onor del vero, non sono solo loro, ma è un po' tutta la Catalogna a pensarla così", riporta Tuttosport.