Alessandro Bocci, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha commentato il successo dell'Inter sul campo della Roma: "È l'anno dell'Inter, che nel 2024 ha sempre e solo vinto: sette partite su sette, cinque in campionato, due in Supercoppa. Lo ha fatto rincorrendo e soffrendo, senza mai smarrire la consapevolezza della propria forza. Una squadra matura e intelligente, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, come è successo sotto il diluvio dell'Olimpico".