CdS – Inter, doppia chance ghiotta con Milan e Napoli: c’è uno spettro da evitare

Il focus del quotidiano a proposito dei prossimi due impegni di campionato per i nerazzurri

Due scontri piuttosto importanti attendono l'Inter in campionato. Stasera c'è il Milan, poi il Napoli dopo la sosta. Inevitabile pensare al divario in classifica, come fa il Corriere dello Sport di oggi. Questo il focus del quotidiano: "Diventa fondamentale restare aggrappati alla corsa scudetto, considerato che, dopo la pausa, ci sarà pure l’altro scontro diretto con il Napoli. Si tratta di una doppia chances certamente ghiotta, ma Inzaghi e i suoi giocatori sono obbligati a giocarsela al meglio. Lo spettro, evidentemente, è una sconfitta che farebbe precipitare Handanovic e soci a -10".