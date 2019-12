Il Giornale – L’Inter doppia il Milan ma c’è chi si diverte

“L’Inter ha doppiato il Milan, ma c’è chi si diverte“. A cosa si sta riferendo Franco Ordine nel suo articolo su Il Giornale? Il giornalista attacca i giocatori rossoneri finiti agli onori delle cronache social per i loro giorni di folle divertimento durante la pausa natalizia. Dopo il cinque a zero subito a Bergamo, contro l’Atalanta. ”

Tre esponenti di quel Milan battuto, umiliato e surclassato dalla Dea sono riusciti a peggiorare il Natale dei loro tifosi. Leao si è lasciato riprendere in discoteca, intento a bere e fumare, come fosse arrivato da Riad con la supercoppa vinta. Calabria, vestito di tutto punto, ha pubblicato la foto della sua festa di compleanno e Kessiè, alla ricerca di un autogol, ha messo un like su Instagram dedicato al trionfo degli atalantini per poi cancellarlo qualche ora dopo. C’è una sola morale: non sanno cosa sia il Milan, non sanno quindi nemmeno dove si trovano. Perciò la rivolta sul web dei tifosi è diventata uno tsunami capace di travolgere pure le sagome di Boban e Maldini, fino a qualche tempo fa intoccabili”, scrive.

E parla poi della differenza di punti con l’Inter e di ‘disastro atomico’: “Per la prima volta, in regime di 3 punti, l’Inter ha doppiato i punti delMilan; la media punti di Pioli è persino peggiore del vituperato Giampaolo, preso e scaricato come un badante dopo 7 turni”.

(Fonte: Il Giornale)