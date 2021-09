Inter, chance da titolare pronta per Dumfries: “Deve imparare queste due cose”

Maglia da titolare in arrivo per l'esterno olandese, che fin qui ha totalizzato tre presenze in nerazzurro (nessuna dall'inizio)

Alessandro Cosattini

Tre presenze tra Serie A e Champions League, ma nessuna dall’inizio. Denzel Dumfries è entrato in punta di piedi nel mondo Inter e attende ancora una chance da titolare, che però è in arrivo. Lo sottolinea oggi il Corriere della Sera verso la prossima di campionato contro il Bologna. “Con gli attaccanti deve crescere in fretta Dumfries, anche per lui la chance di partire titolare con il Bologna. L’olandese è volante in fascia, deve imparare ad atterrare e essere più concreto. L’Inter cerca il rilancio immediato, Inzaghi non può aspettare nessuno”, si legge.