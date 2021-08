Dzeko segna subito e convince: sogna lo scudetto con l’Inter per un tris storico

L'attaccante bosniaco ha offerto una prestazione più che positiva all'esordio in nerazzurro contro il Genoa

Subito Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha convinto alla prima uscita ufficiale con la maglia dell’Inter. Non solo il gol per l’ex Roma, ma una prova a tutto tondo e segnali molto importanti per Simone Inzaghi (in attesa di un altro rinforzo). Nel focus odierno sul bosniaco, Tuttosport si sofferma in particolare su un dettaglio: Dzeko sogna infatti lo scudetto con la maglia dell’Inter dopo aver vinto i titoli nazionali con il Wolfsburg nel 2008/09 e con il Manchester City nel 2011/12. Vincere lo scudetto proietterebbe Dzeko nell’olimpo dei grandi come Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Henry, Robben, Beckham e Dani Alves, spiega il quotidiano.