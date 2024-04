Inter-Empoli, oltre 70 mila spettatori a San Siro: il dato relativo al pubblico

In occasione del match contro i toscani, valido per il 31° turno, tanti tifosi al Meazza al seguito della squadra di Inzaghi

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter riparte con la sfida di campionato contro l’Empoli, gara valida per la 31ª giornata di Serie A. Dopo le ultime due gare senza vittoria, tra Atletico Madrid in Champions League e il Napoli in campionato, i tifosi nerazzurri si sono ripresentati a San Siro per sostenere la squadra di Inzaghi.