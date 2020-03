Inter, il messaggio di Eriksen: “Stiamo uniti e a casa per avere un motivo per sperare nel futuro”

“Ciao a tutti, in questo momento difficile dobbiamo stare uniti e a casa, in modo da poter avere un motivo per sperare nel futuro. Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell’Inter sulla pagina Facebook ufficiale”. Questo il breve messaggio lanciato da Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, tramite i canali social del club nerazzurro. Il calciatore ha invitato tutti ad una piccola donazione all’Ospedale Sacco di Milano qui: https://www.facebook.com/donate/742589286270444/3128343690549082/