Inter, Eriksen o Vidal quando il cileno tornerà? CdS: “Tutto lascia credere…”

Il quotidiano sembra certo sulle intenzioni di Conte quando avrà tutti a disposizione

Arturo Vidal lavora per tornare presto a disposizione, ma dovrà impegnarsi al massimo per tornare in cima alle preferenze di Conte. Nel frattempo il cileno è stato scavalcato da Eriksen, protagonista di un exploit che lo ha portato alla titolarità a prescindere dallo stop dell'ex Juventus. Cosa accadrà quindi quando Vidal sarà arruolabile? Il Corriere dello Sport spiega: "Tutto lascia credere che le gerarchie non cambieranno nel momento in cui il cileno tornerà a disposizione. Dovrà essere lui, con le sue prestazioni, a ribaltarle. Tanto più che Conte, vale a dire colui che l’ha voluto a tutti i costi, ma che non si è fatto problemi prima a sferzarlo e poi a metterlo in panchina, avrà certamente bisogno di lui per la volata scudetto".