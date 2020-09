Inter, 14 anni fa la scomparsa di Giacinto Facchetti: il ricordo del club nerazzurro

L’Inter ricorda Giacinto Facchetti: il 4 settembre 2006 l’ex difensore e presidente nerazzurro morì a 64 anni al termine di una lunga malattia. Questo il messaggio dedicato alla leggenda interista:

C’è qualcosa che il tempo non può cancellare o sbiadire, sono gli insegnamenti, i valori e l’esempio di chi è riuscito a lasciare un segno, nella sua vita e in quella degli altri. È per questo motivo che il ricordo di Giacinto Facchetti è sempre vivo, è l’eleganza dei suoi movimenti, la classe dei suoi gol, la lealtà sportiva, l’integrità morale, la capacità di essere un fuoriclasse e un innovatore, è un pensiero che guarda al futuro, ai giovani.

Un messaggio che si tramanda tra generazioni mantenendo la sua forza.

