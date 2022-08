Inter, fattore Dumfries: i numeri parlano chiaro. TS: “Difficile rinunciare all’olandese”

L'olandese è tra i migliori dell'Inter di questo inizio stagione: per il quotidiano non si può rinunciare all'ex PSV

"C'è un'Inter con Dumfries e un'Inter senza Dumfries". Tuttosport sottolinea quanto l'olandese sia diventato indispensabile per la squadra di Simone Inzaghi.

I numeri parlano chiaro: con l'ex PSV in campo 5 gol segnato su 6 totali e solo 1 sui 4 subiti. Dumfries ha realizzato il gol vittoria a Lecce, ha giocato l'intero match contro lo Spezia e ha confezionato l'assist per Lautaro prima di essere sostituito.

Il quotidiano evidenzia la scelta di Inzaghi, che ha voluto blindarlo al pari di Skriniar, convicendo la società a respingere i corteggiamenti per l'esterno olandese.

"Agisce di fatto da terzo attaccante con le sue incursioni ad accentrarsi in area partendo da destra" scrive TS.

Il cambio effettuato contro la Lazio, con l'ingresso di Darmian al posto di Dumfries, non ha convinto. "È stato tra i nerazzurri a calciare di più in porta: due volte, come Lautaro è Calhanoglu. I compagni lo cercano sempre: è il giocatore dell'Inter che ha maggiore indice di disponibilità al passaggio".