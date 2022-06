Inter Femminile, l’U15 alle finali nazionali: dal Napoli al derby, il programma

Il calendario della formazione femminile Under 15 del club nerazzurro alla Fase Finale del Campionato Nazionale di categoria

L'Inter U15 accede di diritto alla Fase Finale del Campionato Nazionale di categoria, dopo essersi qualificata come prima della Fase Interregionale. Le nerazzurre saranno impegnate a Cesena il 25 giugno alle 16.30h contro il Napoli. Il 26 giugno alle 18.30 sarà la volta di Calcio Padova Femminile-Inter, mentre lunedì 27 giugno le nerazzurre sfideranno il Milan alle 18.30h. La finale è in programma per mercoledì 29 giugno.