Inter, puoi far male al Siviglia: Barella pugnale, treno LuLa. Serve lo spirito dell”84-85

Al di là dei pericoli che il Siviglia, per caratteristiche, può creare all’Inter, dalla loro i nerazzurri hanno molte armi per fare male agli avversari e portarsi a casa l’Europa League. A illustrarli ci pensa la Gazzetta dello Sport:

“I due centrali, Diego Carlos e Koundé sono sulle rotaie di un treno lanciato a tutta: Lukaku e Lautaro. Tutta l’Inter, da Bergamo in poi, è un’altra cosa. Ha completato la trasfigurazione contiana. Il tridente agile del Siviglia aiuta poco senza palla. La gamba di Barella può ferire. La tempra del General Godin sarà trascinante. E se Brozo avrà la luna buona… Colonia fa tornare in mente i quarti di Coppa Uefa 1984-85. Uno a zero per i nerazzurri a San Siro. Al ritorno, dopo 9’, espulso Ferri. La bolgia tedesca era sicura di assistere a una mattanza e invece l’Inter impugnò uno spirito feroce e vinse 3-1. Ecco, prima di ogni discorso tattico, servirà quello spirito lì, evocare Colonia ’85“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)