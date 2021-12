Inter, fissata la ripresa degli allenamenti. Subito tamponi e sedute individuali

Quando riprenderanno gli allenamenti in casa Inter dopo la sosta natalizia. Protocollo da seguire con grande rigore

Ripresa degli allenamenti già fissata in casa Inter dopo la sosta natalizia. Simone Inzaghi ha dato appuntamento ai suoi settimana prossima e il Corriere dello Sport oggi svela il giorno esatto: “Gli allenamenti alla Pinetina ricominceranno giovedì. Complice il protocollo sanitario, che andrà seguito con scrupoloso rigore visti i viaggi all'estero di diversi calciatori e la crescita di contagi in tutto il mondo, i primi giorni saranno caratterizzati da tamponi e sedute individuali. Lo staff tecnico ha consegnato ad ogni singolo un programma di lavoro da seguire in vacanza, con la speranza di ritrovare tutti in discrete condizioni fisiche”, si legge.