Sky – Inter, possibile chance per Sanchez. Novità in difesa, dubbio Dumfries

Le ultimissime sulle scelte di formazione di casa Inter per la sfida in programma domenica contro il Cagliari

Possibili rotazioni in casa Inter per la sfida contro il Cagliari in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Dalla difesa all’attacco, passando per gli esterni: cambi pronti per Simone Inzaghi. Ne parla così il sito di Sky Sport: “Per pensare agli ottavi di Champions ci sarà tempo e modo. Ora testa al Cagliari con de Vrij che, secondo la tabella di recupero, va verso il ritorno a San Siro con maglia e pantalonicini. Inzaghi potrebbe riproporre quella 'solita' linea difensiva (Skriniar, de Vrij, Bastoni) che non gioca insieme dal derby. A destra c'è il punto interrogativo legato a Dumfries che a Madrid è uscito dopo 45 minuti. Davanti possibile chance per Sanchez”, si legge.