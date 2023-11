Inter-Frosinone, Di Francesco tenta la sorpresa? La possibile novità di formazione

Il tecnico vorrebbe provare a sorprendere Simone Inzaghi: "Non è assolutamente da escludere che in qualche modo mister Di Francesco possa rivedere e correggere il suo classico modulo 4-3-3. Così come è già accaduto in occasione della partita contro l’Atalanta e nella trasferta di Coppa Italia sul campo del Torino, ossia contro due squadre che partivano con la difesa a tre, l’allenatore del Frosinone potrebbe decidere di schierare anche lui un reparto arretrato con tre calciatori. In altre parole il Frosinone potrebbe schierarsi con un 3-4-3, come sempre dinamico e quindi pronto a variare a seconda delle fasi della partita".