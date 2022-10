GdS – Inter, Gagliardini contro il Barcellona? “Suggestione non da escludere perché…”

Suggestione Roberto Gagliardini in casa Inter per la sfida di mercoledì contro il Barcellona. Lo svela La Gazzetta dello Sport

“Schierare Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sarebbe rischioso perché limiterebbe le possibilità di cambi nel reparto offensivo a gara in corso, così Mkhitaryan potrebbe cominciare come trequartista alle spalle del Toro, lasciando il posto da mezzala a Roberto Gagliardini. Finora è una suggestione, ma non è da escludere un passaggio di Inzaghi al 3-5-1-1 per tenersi aperte più strade nella scalata agli ottavi di finale di Champions League”, si legge.