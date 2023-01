Stankovic: “La parentesi all’Inter di Gasperini? Io lo stimo per quello che fa”

-Tra le cose belle della gara questo abbraccio con lui, siccome ricordiamo il trascorso all'Inter non fortunato per lui, cosa ti ricordi di quell'esperienza?

Stimo tantissimo il mister. E lui lo sa, ci siamo sempre dati saluti ed abbracci. Ci siamo augurati buona fortuna. Lui sta facendo un grandissimo lavoro con l'Atalanta, è uno dei maestri. Il modo in cui prepara la partita, lavora col gruppo, li fa allenare e li fa stare bene in campo tenendo duro nelle difficoltà. Per me è stato bello incontrarlo ed abbracciarlo.