FOTO – Inter-Genoa, ecco come Simone Inzaghi carica la squadra

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, il tecnico nerazzurro carica la squadra

Pochi minuti e partirà la Serie A 2021/22 per quello che si preannuncia un campionato molto aperto. Saranno i campioni d'Italia dell'Inter a dare il via alla nuova stagione. I nerazzurri ospitano in un San Siro finalmente con i tifosi il Genoa di Davide Ballardini. A pochi minuti dal fischio di inizio Simone Inzaghi carica la squadra, per il tecnico sarà l'esordio da allenatore dell'Inter a San Siro.