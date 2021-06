Inter Women, scelta la nuova guida tecnica: sarà Guarino, manca solo l’annuncio

L'ex allenatrice della Juventus è pronta a guidare la squadra nerazzurra: lo riporta il Corriere dello Sport

Cambia la guida tecnica per quanto riguarda la squadra femminile dell'Inter. Salutato Attilio Sorbi, il club nerazzurro si appresta infatti ad accogliere Rita Guarino, autentica autrice del ciclo vincente della Juventus in Serie A. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, per vedere l'allenatrice sulla panchina dell'Inter manca solo l'annuncio ufficiale: grande passo in avanti dunque per il settore femminile nerazzurro.