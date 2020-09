TS – Nasce un’Inter di guerrieri: dopo Kolarov-Vidal altri due obiettivi. Marotta non molla Dzeko

“Un’Inter di guerrieri con i connotati di Antonio Conte”. Così Tuttosport definisce la squadra nerazzurra della prossima stagione. Dopo Hakimi, i prossimi due arrivi dalle parti di Appiano Gentile saranno Aleksandar Kolarov dalla Roma e Arturo Vidal dal Barcellona. A questi potrebbero aggiungersi Emerson Palmieri e Kanté del Chelsea, due vecchie conoscenze di Conte e obiettivi per rinforzare la formazione nerazzurra, ma serve prima fare cassa e accumulare un tesoretto da reinvestire.

Il quotidiano rivela che la dirigenza dell’Inter non molla Edin Dzeko, che in caso di arrivo alla Juventus di Suarez dal Barcellona potrebbe essere nuovamente chiesto dal tecnico leccese. Come raccontato da FCINTER1908.IT, martedì scorso l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno incontrato al Grand Hotel di Rimini Silvano Martina, intermediario per l’Italia del bosniaco della Roma.