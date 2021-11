Inter, per Handanovic si prospetta rinnovo da vice. Altre tre questioni in sospeso

Su Handanovic sono da prendere in considerazione diversi fattori, a cominciare dal fatto che l’Inter, per la prossima stagione, ha già prenotato Onana

Oltre ai titolari fondamentali, l'Inter ha diversi dossier in sospeso anche per quanto riguarda i rinnovi di giocatori meno presenti in campo ma importantissimi a livelli di spogliatoio. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Per Ranocchia e Kolarov, come accaduto l’anno scorso, se ne parlerà solo a fino stagione, mentre su Vecino una decisione deve essere ancora presa. Su Handanovic, evidentemente, sono da prendere in considerazione diversi fattori, a cominciare dal fatto che l’Inter, per la prossima stagione, ha già prenotato Onana. Significa che per il numero uno sloveno si prospetterebbe un rinnovo da vice “pesante”".