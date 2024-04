Inter e Highsnobiety insieme per una nuova Capsule Collection che verrà presentata in occasione della Milano Design Week 2024. Highsnobiety è una media company, nata nel 2005, che è da sempre in prima linea nella cultura giovanile in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per la moda e per il lifestyle. La collezione sarà lanciata durante “Not In Milan”, la seconda puntata della serie di attivazioni esperienziali "Not In" di Highsnobiety, che si svolgerà proprio in concomitanza della Milano Design Week 2024. “Not In Milan" è un festival multimediale di cultura che celebra il ruolo strategico di Milano in una settimana in cui è al centro del mondo e che si esprime attraverso straordinari eventi, importanti collaborazioni, contenuti esclusivi e altro ancora.